السعودية.. عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول أو الخروج منها

الرياض - (أ ش أ):

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة (الدمام) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارا من غد الأحد وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

وأشار المصدر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إلى أنه جرى السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية، مؤكدا في الوقت ذاته رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من غد.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت - في 15 أبريل الماضي - عزل حي الأثير بمدينة (الدمام) ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.