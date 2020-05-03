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السماح بإقامة العزاء الجماعي في قاعات مغلقة بولاية ألمانية

12:12 ص الأحد 03 مايو 2020
السماح بإقامة العزاء الجماعي في قاعات مغلقة بولاية ألمانية

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

سمحت ولاية تورينجن الألمانية، بإمكانية إقامة مراسم العزاء في قاعات مغطاة بعد أن كانت قاصرة على إقامتها في أماكن مكشوفة منذ تفشي أزمة عدوى كورونا.

نص على ذلك مرسوم جديد لحكومة الولاية في إطار مكافحة جائحة كورونا أصدرته، مساء السبت وزيرة الصحة بها هايكه فيرنر.

وكانت سرادقات العزاء تقام خلال الفترة الأخيرة في الأماكن المكشوفة لحماية المعزين من العدوى بفيروس كورونا.

ويقضي المرسوم الجديد بأنه لا يسمح بحضور مناسبات العزاء إلا لأقرب الأقربين والأصدقاء أو المتحدثين في المناسبة أو رجال الدين ومن يحتاج اللقاء إليهم من المختصين في الدفن وخلافه.

يطبق المرسوم الجديد بدءا من يوم الاثنين المقبل ويسري مبدئيا حتى الخامس والعشرين من أيار / مايو.

ويفيد المرسوم أيضا أن القداسات واللقاءات الدينية الأخرى يمكن أن تقام أيضا في القاعات المغطاة بعدد أكثر من 30 شخصا في حالات استثنائية، وفقا لكل حالة.

ويشترط لذلك إثبات خطة حماية صحية للحاضرين يتم اتباعها خلال اللقاء.

فيروس كورونا برلين العزاء الجماعي ألمانيا

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