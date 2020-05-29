إصابة 3 أشخاص وتحطيم 10 سيارات في احتجاجات لبنان
بيروت - (د ب أ):
أصيب ثلاثة أشخاص وتحطمت حوالى عشر سيارات خلال مواجهات بين القوى الأمنية ومجموعة من المحتجين اللبنانيين عند توجههم إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت مساء اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته قناة "ال بي سي" المحلية.
وانتقل المحتجون إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحمرا في بيروت احتجاجاً على ما حدث وطالبوا بالحديث إلى وزير الداخلية محمد فهمي، ولكن القوى الأمنية أجبرتهم على الابتعاد عن مدخل الوزارة.
وافترش المحتجون الطريق في شارع الحمرا احتجاجاً على هذه الأحداث، ورددوا هتافات " ثورة .. ثورة".
في المقابل، تجمع عدد من أنصار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقرب من مقر الرئاسة الثانية.
يذكر أن عدداً من المحتجين طافوا منذ أيام على بيوت عدد من السياسيين في إطار الاحتجاجات الشعبية على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
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