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البيت الأبيض: تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين للولايات المتحدة

10:37 م الجمعة 29 مايو 2020
البيت الأبيض: تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين للولايات المتحدة

البيت الأبيض

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين تججست على الولايات المتحدة طوال سنوات لسرقة اختراعاتها.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلته فضائية العربية "إن تغطية الصين على ما وصفه بـ"فيروس ووهان"، تسبب في جائحة عالمية.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة انهت علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وتابع "الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية".

وأردف "الصين تدعي ملكيتها للعديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي".

هذا وتوترت الأوضاع مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث هدد ترامب في أكثر من مناسبة أنه بصدد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصين بسبب تفشي الفيروس.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، تمديد الاستعانة بالحرس الوطني في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى منتصف أغسطس المقبل.

البيت الأبيض الولايات المتحدة الصين دونالد ترامب

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