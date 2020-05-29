السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، أنها تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة.

كما أعلنت الصحة السعودية عن شفاء 2460 حالة جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57013.

وبدأت السعودية، أمس الخميس، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

إلى ذلك، بدأت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس "كورونا.. كوفيد-19"، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى وستتبعهما الرياض الأسبوع القادم ثم تليها باقي المناطق.