إرسال تعزيزات عسكرية.. واعتداءات مستمرة: ماذا يحدث على حدود السودان وإثيوبيا؟

وكالات:

أكدت القوات المسلحة السودانية، أن إثيوبيا تقيم إنشاءات داخل حدود السودان، لافتة إلى أنها تقوم باعتداءات مستمرة على البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، في تصريحات لفضائية "العربية"، أن هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود مؤكدًا التمسك بالحل السلمي.

وأكد الجيش السوداني، أن تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحا، مشيرًا إلى إرسال تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات.

وتابع "كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات لإثيوبية".

هذا وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، اندلاع اشتباكات مع سرية مشاة من الجيش الإثيوبي وميليشيات مسلحة تابعة له، عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ما أسفر عن مقتل ضابط في الجيش السوداني وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي سوداني وجُرح مدنيون.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن "المليشيات الإثيوبية درجت، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية".

وأضاف الحسن، في بيان للقوات المسلحة تلاه مساء اليوم، الخميس، أنه "في يوم 26 مايو الجاري انتشرت قوة تقدر بقوة سرية مشاة للجيش الإثيوبي، حول معسكر قواتنا بالعلاو (شرق السودان)، وبناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين، تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقواتنا بالعلاو داخل المعسكر، على أن تنسحب السرية الإثيوبية إلى معسكرها، وتم سحب القوات إلى المعسكرات من مناطق انتشارها".