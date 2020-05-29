وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد التحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكين
(وكالات):
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، إن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون علاجا بعقار هيدروكسي كلوروكين نظرا لآثاره الجانبية الضارة.
وذكرت الوكالة أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة مضيفة أنه لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض، بحسب وكالة "رويترز".
كما علقت منظمة الصحة العالمية تجارب العقار على مرضى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5991359
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365262
عدد الوفيات
إعلان