أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد التحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكين

09:32 م الجمعة 29 مايو 2020
وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد التحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكين

هيدروكسي كلوروكين

(وكالات):
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، إن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون علاجا بعقار هيدروكسي كلوروكين نظرا لآثاره الجانبية الضارة.
وذكرت الوكالة أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة مضيفة أنه لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض، بحسب وكالة "رويترز".
كما علقت منظمة الصحة العالمية تجارب العقار على مرضى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي.

هيدروكسي كلوروكين وكالة الأدوية الأوروبية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

إرسال تعزيزات عسكرية.. واعتداءات مستمرة: ماذا يحدث على حدود السودان وإثيوبيا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد