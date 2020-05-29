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طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

09:19 م الجمعة 29 مايو 2020
طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

طائرات يابانية تحلق فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

طوكيو - أ ش أ
حلق سرب "بلو إمبالس" للعروض الجوية التابع للقوات الجوية اليابانية فوق وسط العاصمة طوكيو اليوم الجمعة، لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه خلال العرض الذي استمر لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حلقت ست طائرات مقاتلة فوق بعض المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا.
وأثناء مرور التشكيل في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

طوكيو القوات الجوية اليابانية اليابان الأطقم الطبية فيروس كورونا

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