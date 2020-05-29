أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

08:13 م الجمعة 29 مايو 2020
إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

مستشفيات إيطاليا

روما - أ ش أ
سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة، مقابل 593 إصابة و70 وفاة سجلت أمس.
وقالت قوات الدفاع المدني الإيطالية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إن "87 شخصا آخرين فقدوا حياتهم في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد".
وأضاف الدفاع المدني في بيان الجمعة، أنه "طبقاً للبيانات المتاحة بين أيدينا، فإنه منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19، بلغ عدد الضحايا 33229 شخصاً إجمالاً".
وذكر البيان أن "هناك حاليًا 46175 حالة إيجابية من حيث الإصابة بالعدوى، وذلك بانخفاض بمقدار 1811 مقارنة بيوم أمس، أما في الحجر المنزلي فيخضع له 38 ألف و606 شخصا".

هذا المحتوى من

إيطاليا روما فيروس كورونا

الخبر التالى:

متحفا اللوفر وأورسيه يحددان موعد إعادة فتحهما وسط تخفيف إجراءات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن قفزة جديدة بإصابات ووفيات كورونا.. وإجمالي الحالات يتخطى 22 ألفًا