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السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 81 ألفا و766

08:13 م الجمعة 29 مايو 2020
السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 81 ألفا و766

فيروس كورونا

الرياض -أ ش أ

أعلنت السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 458 وفاة في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81,766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57,013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.

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فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية

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