زلزال شدته 4.5 درجة يضرب شمال الهند

نيودلهي - أ ش أ

ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة روهتاك بولاية هاريانا شمال الهند اليوم الجمعة وشعر سكان العاصمة نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن هذه هي المرة الخامسة التي يشعر فيها سكان نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية منذ يوم 12 أبريل الماضي، غير أن هذه المرة هى أقوى الزلازل الخمسة.

ولم ترد أي تقارير مبدئية عن وقوع أضرار في الممتلكات أو خسائر في الأرواح، ولكن ثمة حالات هلع بين الناس أدت إلى هروب العديد من الأشخاص من منازلهم ومبانيهم بعد الهزات الأرضية.