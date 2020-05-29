أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

زلزال شدته 4.5 درجة يضرب شمال الهند

08:10 م الجمعة 29 مايو 2020
زلزال شدته 4.5 درجة يضرب شمال الهند

زلزال _أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ

ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة روهتاك بولاية هاريانا شمال الهند اليوم الجمعة وشعر سكان العاصمة نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن هذه هي المرة الخامسة التي يشعر فيها سكان نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية منذ يوم 12 أبريل الماضي، غير أن هذه المرة هى أقوى الزلازل الخمسة.

ولم ترد أي تقارير مبدئية عن وقوع أضرار في الممتلكات أو خسائر في الأرواح، ولكن ثمة حالات هلع بين الناس أدت إلى هروب العديد من الأشخاص من منازلهم ومبانيهم بعد الهزات الأرضية.

هذا المحتوى من

زلزال الهند ولاية هاريانا

الخبر التالى:

السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 81 ألفا و766

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن قفزة جديدة بإصابات ووفيات كورونا.. وإجمالي الحالات يتخطى 22 ألفًا