الجزائر: تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 638 حالة والإصابات إلى 9134.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في تصريح صحفي عن تسجيل 145 حالة شفاء، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 5422.
وقررت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، رفع الحجر الصحي كليا عن 4 ولايات، مقابل تمديده في 44 ولاية أخرى 15 يوما حتى 13 يونيو المقبل.
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