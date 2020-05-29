رئيس وزراء تركيا الأسبق: حزب أردوغان سينهار ويختفي قريبًا

وكالات:

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سينهار ويختفي من الساحة السياسية قريبًا.

وأضاف، داود أوغلو، وهو أيضًا أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أن الحزب الحاكم فقد شعبيته بسبب ممارساته التي قضت على الحريات والعدالة وقادت إلى الاستبداد وأفقدت تركيا اعتبارها على الساحة الدولية.

وأوضح داود أوغلو، أن تركيا أصبحت تعاني من مشاكل في الحريات والعدالة، لافتًا إلى أن "العصابات خرجت من السجون وبقي الصحافيون داخلها".

وأشار إلى أن فكرة إنشاء حزب "المستقبل"، الذي يرأسه، جاءت بعد استقالته من الحزب الحاكم، قائلاً إنها كانت "نتيجة رؤيتنا بأنه لن يكون من الممكن بناء دولة واعدة مع حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وإن النظام الرئاسي ضعيف من حيث المعايير الديمقراطية". وقال "لم يكن الأشخاص داخل المجلس التنفيذي للحزب الحاكم يثقون ببعضهم البعض".

إلى ذلك، كشف عن أن إحدى القضايا التي ندم عليها خلال فترته كرئيس للوزراء هي تمرير قانون الشفافية السياسية، مشيرا إلى أن الفساد يحدث "خلف الأبواب المغلقة". وأضاف قائلاً إن "الاستبداد الذي تدار به البلاد أفقد تركيا اعتبارها على المستوى الدولي".