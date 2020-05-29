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حاكم مينيسوتا: اتحمل مسؤولية اضطرابات مينيابوليس والعدالة ستحقق في قضية مقتل فلويد

06:11 م الجمعة 29 مايو 2020
حاكم مينيسوتا: اتحمل مسؤولية اضطرابات مينيابوليس والعدالة ستحقق في قضية مقتل فلويد

اضطرابات مينيابوليس

وكالات:
قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم فالز، إنه يتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس، في مدينة مينيابوليس، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي، على يد رجال الشرطة.
وأضاف في كلمة له اليوم، نقلتها فضائية العربية "أعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلاً".
وأضاف "العدالة ستأخذ مجراها في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد".
وعن اعتقال صحفيين من شبكة "سي إن إن"، خلال تغطية الاحتجاجات اليوم، أكد فالز "يجب السماح للصحفيين بإخبار الناس بالحقيقة وحماية هؤلاء الصحفيين أولوية عليا لنا".
وتابع "اعتقال مراسل صحفي لشبكة سي إن إن خلال أدائه عمله غير مقبول نهائياً وطالبت بالتحقيق في الأمر".
وقد توفي جورج فلويد (46 عاماً)، مساء 25 مايو الحالي، في مدينة مينابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية.
وكان فلويد يعمل حارساً في أحد مطاعم المدينة، وأوقفه عناصر الشرطة خلال بحثهم عم مشتبه به في عملية تزوير.
وأظهر شريط مصوّر مدته عشر دقائق، شرطياً أبيض، يثبت فلويد أرضاً، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس".
وقعت الحادثة في اليوم ذاته لانتشار فيديو يظهر امرأة بيضاء في نيويورك، تستدعي الشرطة للقبض على رجل أسود، بعد خلاف حول كلبها.

مدينة مينيابوليس أمريكا ولاية مينيسوتا جريمة قتل

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