تركيا: سنبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر

وكالات:

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إنه بلاده ستبدأ تنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وكانت قدمت شركة البترول التركية "تباو"، طلبا إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ "فور الانتهاء من العملية".

ومن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.