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الدنمارك تعتزم فتح حدودها مع 3 دول أوروبية 15 يونيو المقبل

04:23 م الجمعة 29 مايو 2020
الدنمارك تعتزم فتح حدودها مع 3 دول أوروبية 15 يونيو المقبل

فيروس كورونا في الدنمارك

كوبنهاجن- (أ ش أ):

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الجمعة، إن بلادها تعتزم إعادة فتح حدودها في 15 من الشهر المقبل أمام مواطني جارتها ألمانيا، النرويج، وآيسلندا.

وأوضحت فريدريكسن - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن إعادة فتح الحدود سيكون بقيود معينة من بينها عدم إمكان البقاء في العاصمة كوبنهاجن.

من جانبه، أكد وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكي، أن الزيارات سوف يكون مسموحاً بها لكن لن يكون مسموحاً بالبقاء خلال فترات الليل.

وقالت سلطات الدنمارك إن الزوار سيكون عليهم تأكيد البقاء لستة ليالٍ على الأقل في حالة زيارتهم لأي مكان آخر البلاد.

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