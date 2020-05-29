روسيا: الولايات المتحدة تبحث عن أسباب خارجية للانسحاب من الاتفاقيات الدولية

موسكو- (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبحث باستمرار عن أسباب خارجية لشرح خطواتها الخاصة بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية.

وأضافت زاخاروفا - في مؤتمر عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرانس ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أننا نرى التكتيكات التي تستخدمها الولايات المتحدة، المتمثلة بامتلاك خطة عمل واضحة وهي الخروج من جميع الاتفاقات ذات الطابع القانوني الدولي، التي تلزمهم بفعل أي شيء ومساواتهم بشركاء العالم الآخرين".

وتابعت: "الولايات المتحدة تبحث باستمرار عن الجناة الذين ليسوا كذلك. ولكن يجب أن يكون لديهم تفسيرا خارجيا لمثل هذه الأعمال. فأحيانا تكون روسيا هي المسؤولة، وأحيانا أخرى تلقي اللوم على وروسيا والصين".

وأشارت المتحدثة إلى انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدات كمعاهدة الصواريخ المضادة للباليستية ومعاهدة الأجواء المفتوحة، وخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق "الأجواء المفتوحة" بسبب ما سماه "انتهاكات روسيا لها". ومع ذلك، لم يستبعد ترامب إعادة النظر في هذا القرار حال التزمت روسيا بالاتفاق. ونفت روسيا في أكثر من مناسبة المزاعم الأمريكية بخرق المعاهدة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتفاوض مع الولايات المتحدة، فقط على أساس المعاملة بالمثل مؤكدة أن أي إنذارات نهائية من جانب واشنطن غير مقبولة.