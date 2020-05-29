الاتحاد الأوروبي: الصين تجازف بتقويض "خطير" للحكم الذاتي في هونج كونج

بروكسل- (د ب أ):

لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن حملة الإجراءات الصارمة التي تتخذها الصين بحق هونج كونج تمثل انتهاكا لالتزاماتها الدولية وتجازف بتقويض الحكم الذاتي للإقليم، دون الإشارة إلى التهديد بعواقب أخرى.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، نيابة عن أعضاء التكتل الـ27: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الخطوات التي اتخذتها الصين يوم 28 مايو والتي لا تتسق مع التزاماتها الدولية (الإعلان الصيني البريطاني المشترك 1984) والقانون الأساسي لهونج كونج".

وأضاف: "قد يقوض هذا مبدأ دولة واحدة ونظامان والدرجة العالية من الحكم الذاتي للمنطقة الإدارية الخاصةهونج كونج".

وقال: "علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة. وهذا القرار يدعو أكثر إلى التساؤل بشأن إرادة الصين في الوفاء بالتزاماتها الدولية... سوف نطرح المسألة في إطار حوارنا المستمر مع الصين".