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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران

03:52 م الجمعة 29 مايو 2020
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي إيران

طهران- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد، جنوب غربي إيران.

وحدد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقت وقوع الحادث عند الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة و35 ثانية من ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وكان مركز الزلزال على عمق 14 كيلومترا عن سطح الأرض .

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو اضرار مادية جراء الزلزال.

ونظرا لوقوع إيران فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض الجمهورية الإسلامية لزلازل متكررة، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان بشمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وقد أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

هزة ارضية زلزال إيران

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