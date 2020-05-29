سفير روسيا بالقاهرة : مصر من أهم أعضاء المجتمع الدولي
القاهرة- (أ ش أ):
أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الجديد لدي مصر، أن مصر تعد من أهم أعضاء المجتمع الدولي وتلعب دورا رئيسيا داخل الأسرة العربية والقارة الأفريقية وتمتلك مقومات النفوذ الثقافي العالمي والتقدم الاقتصادي المحلوظ و القدرات الدفاعية القوية مشيرا إلي أن العالم أجمع معجب بالتاريخ الغني لمصر حيث أنها مهد الحضارة البشرية.
وأضاف السفير ، في تصريح صحفي له وزعته سفارة روسيا بالقاهرة ، أن بلاده تعتز بعلاقات الصداقة العميقة مع مصر التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتستمر تنمية روابط الصداقة تحت القيادة البارزة لكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنه كسفير روسيا بالقاهرة سيعمل علي تطوير العلاقات بين البلدين.
واوضح أن هناك فرصا لدعم التبادل الثقافي والسياحي وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون التكنولوجي بين البلدين ، موضحا أن البلدين تتقاسمان وجهات النظر المماثلة حول العديد من القضايا والملفات الخارجية ويبذلان جهودا كبيرة في تسوية الأزمات الدولية بما في ذلك الأزمتين السورية والليبية من خلال تضافر الجهود المشتركة.
وأشار إلى أن كثيرا من السائحين الروس زاروا مصر ويشيدون بكرم الضيافة وبجمال وروعة البلد، في الوقت نفسه يسعدنا أن يزور روسيا المزيد من المصريين.
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