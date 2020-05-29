قطر تسجل أعلى نسبة اصابات بكورونا في يوم واحد 1993 حالة
الدوحة - ( د ب أ ):
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 5205 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالة بالاضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس ما يرفع عدد حالات الوفاة الى 36 حالة .
وأوضح البيان اليومي حول كورونا في قطر على صفحة الوزارة أن السبب في الزيادة الكبيرة في عدد المتعافين يعود إلى تطبيق آخر التوصيات العالمية فيما يتعلق بمعايير التعافي من الإصابة بكوفيد-19 والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة القطرية .
وأشار البيان إلى أن حالات الوفاة الجديدة المسجلة اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 84 عاما و 48 عاما و 65 عاما حيث كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .
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