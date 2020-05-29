كوريا الجنوبية تشدد قواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس وسط استمرار تفشي كورونا

سول- (أ ش أ):

شددت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالمدارس، وذلك في الوقت الذي لا يظهر فيه تفشي وباء فيروس كورونا علامات على التراجع في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت وزارة التعليم - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنها تخطط لتقليل عدد التلاميذ الذين يدرسون في المدارس في منطقة العاصمة في خطوة استباقية لتحجيم العدوى.

وأوضح نائب وزارة التعليم بارك بيك-بوم، أنه بناء على الخطة، يجب ألا تزيد كثافة الفصول المدرسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية على ثلث العدد المعتاد، وألا تزيد على ثلثي العدد بالمرحلة الثانوية.

وأضاف بارك أن الحكومة لا تنظر في إيقاف عملية العودة المرحلية للمدارس، وستمضي قدما في المرحلة الثالثة المخطط إتمامها في الثالث من شهر يوليو القادم، مشيرا إلى أن خطة تقليل عدد التلاميذ بالفصول المدرسية ستطبق في منطقة العاصمة والمناطق المحيطة بها فقط.

يأتي الإعلان في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الصحية عن 58 إصابة جديدة اليوم، بعد الإبلاغ عن 79 إصابة يوم أمس، وهو العدد الأكبر في شهرين تقريبا.

وجاءت جميع الإصابات المعلن عنها اليوم في منطقة العاصمة، حيث تم اكتشاف 20 إصابة في كل من سول ومقاطعة كيونغي، و18 إصابة في إنتشون، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم أمس الخميس عن تشديد تدابير الحجر الصحي في منطقة العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين، كجزء من جهود احتواء الإصابات الإضافية في منطقة العاصمة عالية الكثافة حيث يتمركز نصف سكان البلاد.