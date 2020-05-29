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الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 625

02:24 م الجمعة 29 مايو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 625

فيروس كورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة قلقيلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 625.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاما، مشيرة إلى أن 9 من الإصابات في بلدتي عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا قرب نابلس".

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