الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 625

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة قلقيلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 625.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاما، مشيرة إلى أن 9 من الإصابات في بلدتي عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا قرب نابلس".