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الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين بعد نصبه حاجزا عسكريا غرب جنين

02:22 م الجمعة 29 مايو 2020
الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين بعد نصبه حاجزا عسكريا غرب جنين

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا على شارع جنين-حيفا، عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأعاقت حركة المواطنين وتنقلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين،ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة .

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال، على أرض زراعية في يعبد جنوب غرب جنين ومساحتها 3.5 دونم المحاذية لحاجز عسكري ومستوطنة "دوتان " .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت قبل نحو عام بالاستيلاء على مئات الدونمات، على طول الشارع الرابط بين محافظة جنين وطولكرم بدءا من مفترق يعبد -كفيرت وصولا الى مريحة، ووضعت أسلاكا شائكة حولها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

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الاحتلال الإسرائيلي جنين رام الله

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