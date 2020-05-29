الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين بعد نصبه حاجزا عسكريا غرب جنين

رام الله- (أ ش أ):

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا على شارع جنين-حيفا، عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأعاقت حركة المواطنين وتنقلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين،ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة .

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال، على أرض زراعية في يعبد جنوب غرب جنين ومساحتها 3.5 دونم المحاذية لحاجز عسكري ومستوطنة "دوتان " .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت قبل نحو عام بالاستيلاء على مئات الدونمات، على طول الشارع الرابط بين محافظة جنين وطولكرم بدءا من مفترق يعبد -كفيرت وصولا الى مريحة، ووضعت أسلاكا شائكة حولها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.