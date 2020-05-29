بلغاريا تعتزم رفع الحجر الصحي للقادمين من أوروبا وتسجل 8 حالات اصابة جديدة بكورونا

صوفيا- (أ ش أ):

أكد مقر العمليات الوطني في بلغاريا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة أنه بناءً على بيانات المرض في أوروبا، تعتزم الحكومة رفع قرار الحجر الصحي الذي مدته 14 يومًا لأولئك الذين يصلون إلى بلغاريا من معظم دول الاتحاد الأوروبي وصربيا ومقدونيا الشمالية.

وقال انجيل كونشيف رئيس وحدة السيطرة على الامراض المعدية بوزارة الصحة (في تصريحات له نقلتها صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية على موقعها الالكتروني) إنه سيكون هناك استثناء لتلك الدول التي لديها أعلى نسبة من الاصابات بالفيروس مثل المملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وبلجيكا ومالطا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

وبالنسبة لهذه البلدان الثمانية، سيظل سريان الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول إلى بلغاريا، بما في ذلك أفراد أسر المواطنين البلغاريين وأطقم الطائرات والسائقين الدوليين القادمين من هذه الدول...ولم يتم الإعلان عن موعد اتخاذ هذا القرار أو البدء في حيز تنفيذه.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أجرت السلطات الصحية في بلغاريا اختبارات معملية للكشف عن كورونا لإجمالي 1725 عينة. وثبتت إيجابية ثماني حالات فقط، مما رفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 2485 حالة، بمن فيهم أولئك الذين لقوا حتفهم والذين تعافوا من المرض.

أما عن الوفيات، فقد زادت بمقدار شخصين اثنين بإجمالي بلغ 136 حالة وفاة في بلغاريا.