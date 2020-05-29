السودان:1.7 مليون شخص تلقوا مساعدات في الربع الأول من عام 2020

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وصلت إلى 1.7 مليون شخص في السودان بالمساعدات الإنسانية خلال الربع الأول من عام 2020، وفقا للنتائج الأولية لرصد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

وأضاف مكتب "أوتشا" بالسودان، في بيان صحفي، أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى 27 في المائة من 6.1 مليون شخص يهدفون إلى مساعدتهم في عام 2020.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تلقوا المساعدات، 95 في المائة منهم، هم في دارفور (غرب السودان) وكردفان وولاية النيل الأزرق (جنوب)، وبالتحديد فإن حوالي 73 في المائة من الأشخاص الذين جرت مساعدتهم هم في دارفور.

وأوضح أن الاستجابة في وسط وشرق السودان لا تزال متأخرة، فخلال الربع الأول من عام 2020، كان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين جرى الوصول إليهم في وسط السودان، حوالي ٣٠ ألفا و ٤٠٠ شخص، أو 2 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات في السودان.

ووصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية في شرق السودان إلى ٤٨ ألفا و ٦٠٠ شخص أو 3 في المائة من إجمالي من تلقوا المساعدات في السودان.