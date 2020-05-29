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الكويت: عزل 32 سجينا بالسجن المركزي بعد تأكد إصابتهم بكورونا

12:21 م الجمعة 29 مايو 2020
الكويت: عزل 32 سجينا بالسجن المركزي بعد تأكد إصابتهم بكورونا

عزل 32 سجينا بالسجن المركزي

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن اجمالي نزلاء السجن المركزي الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغ 32 مصابا.

وأضافت (الداخلية) الكويتية - في بيان صحفي- أنه تم عزل المصابين ال32، مع إخضاعهم للرعاية الطبية اللازمة، وفق الاجراءات المتبعة من وزارة الصحة الكويتية، وبحث الحالات المخالطة لهم.

وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، قد قام بجولة تفقدية لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام؛ للوقوف على الإجراءات والاحترازات الصحية؛ حيث اطلع على آلية التعقيم والإجراءات الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية، للحفاظ على سلامة منتسبي القطاع والنزلاء .

كما استمع الفريق النهام إلى شرح تفصيلي من مدير مستشفى السجن المركزي الدكتور علي الردعان، عن آلية الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والخدمات المقدمة، مستعرضا خطط السيطرة على الوضع الصحي داخل السجن المركزي، بداية من عزل النزلاء الجدد بمكان مخصص لهم، مع عمل مسحات بشكل دائم للتأكد من عدم اصابتهم لمدة أربعة اسابيع .

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