سفير روسيا: كورويا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي نجت من كورونا
وكالات:
قال سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، إن بيونجيانج باتت واحدة من الدول القلائل التي نجت من وباء كورونا، وذلك بفضل إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها.
وقال السفير الروسي في تصريح لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن كوريا الشمالية تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم، التي استطاعت تجنب الوباء".
وأضاف أن خطر تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الشمالية، يظل ضئيلا، نظرا لأن هذه البلاد لا تزال حدودها مغلقة.
الخبر التالى:رئيس وزراء إيطاليا: كورونا كشف هشاشتنا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
20793
عدد المصابين
-
5359
عدد المتعافين
-
845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5925036
عدد المصابين
-
2385839
عدد المتعافين
-
357377
عدد الوفيات
إعلان