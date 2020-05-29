سفير روسيا: كورويا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي نجت من كورونا

وكالات:

قال سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، إن بيونجيانج باتت واحدة من الدول القلائل التي نجت من وباء كورونا، وذلك بفضل إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها.

وقال السفير الروسي في تصريح لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن كوريا الشمالية تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم، التي استطاعت تجنب الوباء".

وأضاف أن خطر تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الشمالية، يظل ضئيلا، نظرا لأن هذه البلاد لا تزال حدودها مغلقة.