عمدة مينيابوليس الأمريكية يرد على اتهام ترامب بضعف القيادة إثر إضطرابات المدينة

واشنطن- (ش أ):

رد عمدة مدينة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، جاكوب فراي، على اتهام الرئيس دونالد ترامب، له بالقيادة الضعيفة، بعد اندلاع أعمال شغب بسبب وفاة رجل أسود غير مسلح أثناء اعتقاله من جانب الشرطة.

وقال فراي - خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - "الضعف هو رفض تحمل المسئولية عن أفعالك، الضعف هو الإشارة بأصابع الاتهام إلى شخص آخر خلال وقت الأزمة، دونالد ترامب لا يعرف شيئًا عن قوة مدينة مينيابوليس، فنحن نحظى بقوة كالجحيم، هل هذه فترة زمنية صعبة؟ نعم لكن من الأفضل أن تكون على يقين بأننا سنتجاوز هذا الأمر".

وكان ترامب قد نشر تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" ، قال فيها "الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدًا جاكوب فراي، بعمله ويضع المدينة تحت السيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني لإنجاز المهمة بشكل صحيح".

وأضاف: "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث.. تحدثت للتو إلى حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق.. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووقع حاكم ولاية مينيسوتا أمس الخميس، أمرا تنفيذيا بتفعيل الحرس الوطني في الولاية، فيما أعلن عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، حالة طوارئ المحلية لمدة 72 ساعة، بسبب الاضطرابات في المدينة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وقال فراي إن المدينة طلبت المساعدة من الدولة، بما في ذلك تفويض الحرس الوطني، لمساعدة السلطات المحلية في "استعادة الأمن والهدوء بسبب الاضطرابات المدنية".

وأثارت وفاة فلويد خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهر فيديو الرجل الأسود، البالغ من العمر 46 عامًا، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.

وتم طرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.