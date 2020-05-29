الولايات المتحدة تسجل 1297 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

واشنطن - (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة 1297 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب إحصاء لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وقالت الجامعة - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - "بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 101 ألف و573 شخصا".

وكانت الولايات المتحدة قد تخطت، أمس، عتبة الـ100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجلة في أي دولة أخرى، وفق جامعة (جونز هوبكنز).

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أوّل وفاة بفيروس كورونا في أواخر فبراير الماضي، إلا أن حصيلة الإصابات بالوباء بلغت حاليا على الأراضي الأمريكية مليونا و720 ألفا و613 حالة، بحسب الجامعة.. فيما يرى خبراء أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.