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تمديد الحجر الصحي في كولومبيا حتى نهاية يونيو

06:10 ص الجمعة 29 مايو 2020
تمديد الحجر الصحي في كولومبيا حتى نهاية يونيو

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي

بوجوتا- (د ب أ):
مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الخميس الحجر الصحي والمستمر منذ شهرين على مستوى البلاد حتى نهاية يونيو مع استمرار تزايد حالات الإصابة بكوفيدـ 19 في البلاد.

وأصيب ما مجموعه 1262 شخصًا وتوفي 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة. وبلغ إجمالي الاصابات في البلاد حتى الآن 25 ألفا و 366 شخصا و 822 حالة وفاة.

وقال دوكي إنه في الوقت نفسه، إن كولومبيا ستبقي على خططها لمواصلة إعادة تنشيط اقتصادها.

وقد تشمل هذه القطاعات مراكز التسوق والعقارات والمتاحف والمكتبات وصالونات تصفيف الشعر، اعتمادًا على قرارات السلطات المحلية.

كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق قليلاً.

وأعلنت الحكومة أنه سيتم السماح بالرحلات الجوية الدولية مرة أخرى اعتبارًا من أول سبتمبر. ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الرحلات الداخلية والحافلات بين البلديات، التي لازالت متوقفة.

وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي في أول يونيو. وقامت العاصمة بوجوتا ومدينة بارانكويلا شمالي البلاد بتمديد حظر التجوال حتى 15 يونيو. ولن تسمح بوجوتا، التي سجلت 8 الاف و 536 حالة اصابة بكوفيد-19، بفتح أي قطاعات اقتصادية جديدة، حسبما أعلنت عمدة العاصمة كلوديا لوبيز.

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