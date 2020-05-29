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لا إصابات جديدة بكورونا في الصين في 24 ساعة مضت

02:20 ص الجمعة 29 مايو 2020
لا إصابات جديدة بكورونا في الصين في 24 ساعة مضت

أرشيفية

أعلنت السلطات الصينية أنها لم تسجل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات الصينية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم، أنها رصدت 5 حالات دون أعراض للفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 السابقة ليوم أمس الخميس، فيما تلقت تقارير عن حالتي إصابة وافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي ومقاطعة "فوجيان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82995 شخصًا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.​

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