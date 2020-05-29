ترامب وماكرون يبحثان جهود مكافحة كورونا وإعادة فتح الاقتصاد

وكالات:

بحث الرئيسان الأمريكي والفرنسي، دونالد ترامب، وإيمانويل ماكرون، جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة إعادة فتح الاقتصاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية السعودية.

هذا وتجاوزت الولايات المتحدة 100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصبح الأولى عالميا في عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1.69 مليون، تمثل حوالي 30 في المئة من إجمالي الإصابات عالميا.

والجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كوفيد19 في أمريكا تم تسجيلها في العاصمة واشنطن يوم 21 يناير الماضي.

عالميا بلغت إجمالي الإصابات 5.6 مليون شخص والوفيات 414 ألفا و353 حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.