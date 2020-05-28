ترامب: لن أغلق حسابي على "تويتر" وكراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كبيرة

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يسقط عنه ومواقع التواصل الاجتماعي الحصانة من الملاحقة القانونية.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة".

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على أمر تنفيذي يمكن أن يسمح للمسؤولين الفيدراليين بملاحقة عمالقة التكنولوجيا مثل "تويتر"، و"فيسبوك" و"جوجل"، بشأن كيفية مراقبة هذه الشركات ومعالجتها للمحتوى الذي يظهر على مواقعها.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن الأمر التنفيذي الذي وقعه بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية.

وأضاف ترامب، أن منصات التواصل الاجتماعي تمارس ما يرقى إلى "الاحتكار".

وتابع "سأعمل على إصدار تشريع إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".

وفتح ترامب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها، إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.

هذا وقال المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعد تشريعًا حول منصات التواصل الاجتماعي.