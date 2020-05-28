العاصمة الروسية موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 2330 حالة

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 76 وفاة جديدة في العاصمة موسكو، ناجمة عن فيروس كورونا.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا، بعد أن كانت 2254 في الإحصائية السابقة.