"لا للأوسمة نريد أموالًا".. تظاهر مئات العاملين بقطاع الصحة في فرنسا (فيديو)

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بخروج مئات المتظاهرين من العاملين في القطاع الصحي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحالية.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، رفع العاملون في مجال الرعاية الصحية، لافتات كتب عليها "لا للأوسمة.. لا للقنابل المسيلة للدموع.. نريد أسرة وأموالًا".

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتظاهر مئات الأطباء أمام مستشفى "روبير دبريه" شمال العاصمة الفرنسية.

ويأتي هذا التجمع في وقت تعمل فيه الحكومة على وضع خطة دعم جديدة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يتقدمون خطوط المواجهة في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أن جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ودور الرعاية في المناطق الأشد تضررا بالفيروس سيحصلون على علاوة قدرها 1500 يورو.

هذا وأعلنت السلطات الفرنسية، حزمة قرارات لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إداور فيليب، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده تؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو المقبل.

وأعلن فيليب رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمحال في 2 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن مطار أورلي جنوبي باريس يعيد فتح أبوابه في 26 يونيو.

وأوضح أن إعادة المدارس الثانوية سيتم افتتاحها قريبًا للطلاب مرة أخرى.

وأعلنت السلطات الفرنسية الأربعاء عن وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا استنادا لتوصيات المجلس الأعلى للصحة العامة.

ويذكر أن عقار هيدروكسي كلوروكين بدأ استخدامه في فرنسا نهاية مارس وكان قد سمح به فقط في المستشفيات وحصرا لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.