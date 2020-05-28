ألمانيا: توقعات بتوافر تطبيق التحذير من الإصابة بكورونا منتصف يونيو

برلين - (د ب أ):

توقع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر توافر التطبيق الألماني للتحذير من الإصابة بكورونا في منتصف يونيو المقبل.

وفي جلسة عقدت عبر الفيديو للجمعية البرلمانية الألمانية الفرنسية، قال زيهوفر اليوم الخميس إن "محادثات جيدة جدا" جرت مساء أمس الأربعاء مع الشركتين القائمتين على تنفيذ المشروع، "إس ايه بي"، و"دويتشه تليكوم".

وأعرب زيهوفر عن تفاؤله " بأننا سنحصل على هذا التطبيق الشهير للتحذير بحلول منتصف يونيو".

وِلفت الوزير إلى مساع لجعل التطبيق قابلا للاستخدام في أنحاء أوروبا، " فالناس يتنقلون، وسيكون التطبيق محدود التأثير إذا استخدمناه داخل ألمانيا فقط"، وقال إن هذا يتطلب حل بعض المشاكل مع شركتي جوجل وآبل، وهي مشاكل متعلقة بتبادل البيانات بين الأجهزة.

وأشار زيهوفر إلى حدوث تطور إيجابي للغاية بشأن انتشار عدوى كورونا في ألمانيا وفرنسا، وقال إنه إذا استمر الوضع على ذلك، فإنه سيتم رفع إجراءات الرقابة على الحدود مع فرنسا بشكل كامل في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وتابع زيهوفر بالقول إن ألمانيا ستقوم بتحديث تحذيراتها وتوصياتها الخاصة بالسفر في الخامس عشر من الشهر المقبل، وقال إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستقر هذا يوم الأربعاء القادم.

وأشار زيهوفر إلى مساع تهدف إلى عدم الإبقاء على التحذير الصارم من السفر، بل إلى تخفيف هذه التحذيرات مع مراعاة تطورات العدوى.