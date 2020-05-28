أعمال شغب ونهب في مينيابوليس الأمريكية جراء مقتل مواطن أسود على أيدي الشرطة

واشنطن - (د ب أ):

اندلعت أعمال شغب في أجزاء من مدينة مينيابوليس الأمريكية الليلة الماضية، شملت إضرام النيران في عدد من المباني، بعدما هز مقتل رجل أسود على أيدي ضباط شرطة المجتمع في المدينة التي تقع غرب الوسط الأمريكي، ويهدد بإشعال المزيد من التوتر مع الشرطة.

وقالت المدعي العام لولاية مينيسوتا إريكا ماكدونالد في بيان مشترك مع ضابط مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" راينر درولشاجن اليوم الخميس إن التحقيق في وفاة فلويد جورج يمثل "أولوية قصوى".

وجاء في البيان أن "التحقيق الاتحادي سيحدد ما إذا كانت الأفعال التي ارتكبها ضباط شرطة مينيابوليس السابقون انتهكت القانون الاتحادي".

وتم فصل الضباط الأربعة من وظائفهم، في تحرك سريع من قبل السلطات، لكن يظل السؤال الآن، هو ما إذا كان أي منهم سيتعرض لإجراءات جنائية؟!.

وينصب التركيز على ضابط شرطة أبيض وضع ركبته على رقبة جورج، بينما كان الأخير مقيدًا وطريحًا على الأرض، وهو يناشد الضابط: "لا أستطيع التنفس". وبعد ذلك تم إعلان وفاته. ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود تهديدات للضباط، بحسب المقاطع المصورة للحادثة التي تم نشرها على الإنترنت.

واتسمت أعمال الشغب والنهب بالشراسة بوجه خاص في جنوب مينيابوليس. وعرضت محطة تليفزيون "كيه إس تي بي" المحلية لقطات مصورة لعدد من المباني التي شبت بها النيران ضمن تجمعات سكنية كثيرة.

وتم نشر رجال الشرطة للمساعدة في إخماد الاضطرابات، لكن التوترات بين الشرطة ومجتمع المدينة جراء وفاة جورج عرقلت جهود إنفاذ القانون. كما تم نشر رجال المطافئ. ومن المقرر أن يتم تنظيم المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأيد الرئيس دونالد ترامب إجراء تحقيق على مستوى اتحادي في حادث وفاة جورج الذي كان تم إلقاء القبض عليه في إطار قضية تزوير.