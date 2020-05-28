مفوضة أممية: على واشنطن العمل لمنع الشرطة من قتل أمريكيين أفارقة

جنيف - (د ب أ):

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت السلطات الأمريكية اليوم الخميس بالعمل على منع الشرطة من قتل أمريكيين أفارقة عزل، في أعقاب الحادث المميت الأخير في مدينة مينيابوليس.

واندلعت احتجاجات في المدينة التي تقع في الغرب الأوسط الأمريكي بسبب وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، فارق الحياة بعدما وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه، رغم مناشدته له بأنه لا يستطيع أن يتنفس.

وقالت باشيليت: "هذا هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات قتل أمريكيين أفارقة عزل، على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية وأفراد من العامة".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي دعت إلى "اتخاذ إجراء جاد"، إنه يتعين تغيير إجراءات الشرطة، وتطبيق أنظمة وقاية، وتحميل الضباط المسؤولية، وإدانتهم لاستخدامهم القوة على نحو مفرط.

وأضافت: "يجب أن يتم بشكل كامل تقصي الدور الذي يلعبه التمييز العنصري الراسخ والمتفشي، في حالات القتل، والاعتراف به بشكل ملائم، والتعامل معه".

ورحبت المفوضة الأممية السامية بفتح تحقيق في وفاة فلويد، لكنها أشارت إلى أن تحقيقات مماثلة جرت في الماضي وانتهت بمبررات مشكوك في صحتها بشأن عمليات القتل.

وقالت باشيليت إنها تتفهم حالة الغضب العام المنتشرة جراء وفاة فلويد، لكنها طالبت المحتجين بالإحجام عن اللجوء إلى العنف أو تخريب المرافق والمنشآت.