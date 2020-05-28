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البيت الأبيض: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

08:57 م الخميس 28 مايو 2020
البيت الأبيض: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

الميليشيات المسلحة في ليبيا

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الولايات المتحدة تشجع على خفض التصعيد في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه قصف تجمعا للميليشيات والمرتزقة في معسكر الرحبة تاجوراء بمدينة طرابلس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات والمرتزقة.

وأوضحت مصادر عسكرية ليبية أن القصف الذي شنه الجيش الليبي، استهدف مخزنا للذخيرة كانت تستخدمه الميليشيات والمرتزقة الموالين لها.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية في محور عين زارة، محذرا المدنيين من العودة إلى تلك المنطقة في الوقت الراهن.

أزمة ليبيا البيت الأبيض

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