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مصر ترسل شحنة مساعدات غذائية إلى كينيا

07:52 م الخميس 28 مايو 2020
مصر ترسل شحنة مساعدات غذائية إلى كينيا

ارشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

قام السفير خالد الأبيض، سفير مصر في نيروبي، بتسليم شحنة مساعدات غذائية مهداة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى حكومة وشعب جمهورية كينيا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، أن وزير اللامركزية الكيني اوجين وامالوا Eugene Wamalwa شارك في مراسم التسليم، حيث عبّر عن امتنانه لمصر شعباً وحكومةً لمسارعتها في تقديم يد العون لدعم جهود الدولة الكينية، وذلك في ظل ما تواجهه من تحديات متعددة خلال الفترة الأخيرة على غرار موجات الفيضانات واجتياح أسراب الجراد الصحراوي لعدد من المقاطعات الكينية.

من جانبه، أكد السفير خالد الأبيض أن الدولة المصرية حريصة دوماً على مساندة الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضاف أن تلك المساعدات تجسد العلاقات الأخوية والمتميزة بين مصر وكينيا، كما تعد رمزاً للصداقة بين الشعبين المصري والكيني، مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

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شحنة مساعدات غذائية كينيا السفير خالد الأبيض

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