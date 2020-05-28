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ألمانيا: معدل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا يواصل الانخفاض

07:45 م الخميس 28 مايو 2020
ألمانيا: معدل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا يواصل الانخفاض

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

واصل معدل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا في ألمانيا، انخفاضه، بحسب ما أعلنه معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات اليوم الخميس.

وأظهر تقرير للمعهد أن نسبة النتائج الإيجابية للاختبارات التي أجريت في الأسبوع الحادي والعشرين بلغت 5ر1%.

وأوضح التقرير أن نتائج 5116 من بين نحو 345 ألف اختبار تمت في 172 معملا، جاءت إيجابية.

يشار إلى أن المعدل الإيجابي لنتائج اختبارات كورونا آخذ في الانخفاض منذ أسابيع. وكان المعدل وصل إلى 9% في أول أسبوع من أبريل الماضي عندما بلغ عدد الاختبارات الأسبوعية آنذاك 408 ألف و350 اختبارا.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها قارب أربعة مليون اختبار، وقد أجرى بعض الأشخاص أكثر من اختبار.

وتقول المعامل إنها قادرة على إجراء أكثر من مليون اختبار أسبوعيا.

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