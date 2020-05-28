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الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

06:37 م الخميس 28 مايو 2020
الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الايجاز الصحافي اليومي، أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 630 حالة. بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 8997 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأشار فورار، إلى تعافي 148 مريضا، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 5277 حالة، فيما يتواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

من جهة أخرى، ذكرت رئاسة الوزراء في رسالة قصيرة تلقاها المواطنون على هواتفهم المحمولة بأن "ارتداء القناع الواقي أصبح إجباريا من أجل حماية صحتكم وصحة الآخرين".

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