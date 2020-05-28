الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد النظام السوري لمدة عام

وكالات:

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تمديد العقوبات المفروضة ضد النظام السوري لمدة عام واحد، حتى صيف 2021، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

هذا وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو، قبل إعلان التمديد.

وجاء في بيان المجلس: "قرر المجلس اليوم تمديد التدابير التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام واحد، حتى 1 يونيو 2021".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خلفية جائحة الفيروس التاجي، إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد ، وإظهار التضامن مع الشعب السوري ومكافحة جائحة كورنا سويا.