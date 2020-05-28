استطلاع: 74% من الألمان يرون تدابير مواجهة كورونا صائبة
كولونيا - (د ب أ):
كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم الخميس، أن نحو ثلاثة من بين كل أربعة ألمان يعتقدون أن التدابير التي تم إقرارها في آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا صائبة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديامب" لقياس الرأي لصالح إذاعة (دبليو دي آر) أن 74% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل 15% يرون أن هناك مبالغة في هذه التدابير.
وأعرب 9% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن هذه التدابير ليست كافية.
وأوضحت النتائج أن 58% من الألمان يعتقدون في صحة مظاهر التخفيف التي طرأت على قيود كورونا، مقابل 25% يرون أنها مبالغ فيها، و15% يرون أنها غير كافية.
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