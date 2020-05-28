أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

استطلاع: 74% من الألمان يرون تدابير مواجهة كورونا صائبة

05:25 م الخميس 28 مايو 2020
استطلاع: 74% من الألمان يرون تدابير مواجهة كورونا صائبة

فيروس كورونا في المانيا

كولونيا - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم الخميس، أن نحو ثلاثة من بين كل أربعة ألمان يعتقدون أن التدابير التي تم إقرارها في آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا صائبة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديامب" لقياس الرأي لصالح إذاعة (دبليو دي آر) أن 74% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل 15% يرون أن هناك مبالغة في هذه التدابير.

وأعرب 9% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن هذه التدابير ليست كافية.

وأوضحت النتائج أن 58% من الألمان يعتقدون في صحة مظاهر التخفيف التي طرأت على قيود كورونا، مقابل 25% يرون أنها مبالغ فيها، و15% يرون أنها غير كافية.

ألمانيا فيروس كورونا تدابير مواجهة كورونا

الخبر التالى:

ألمانيا: ارتفاع إصابات كورونا بين مجموعة حضرت قداسا إلى 200

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5717575

    عدد المصابين

  • 2367777

    عدد المتعافين

  • 356213

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تزايدها بين المصريين.. الصحة العالمية تُعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"