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تباطؤ وتيرة فقدان الوظائف في الولايات المتحدة

05:13 م الخميس 28 مايو 2020
تباطؤ وتيرة فقدان الوظائف في الولايات المتحدة

وزارة العمل الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن العدد الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة وصل إلى 2.12 مليون طلب، ما يعني تباطؤ وتيرة فقدان الوظائف، وذلك رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل.

وتأتي هذه البيانات رغم بدء الولايات الأمريكية في إعادة فتح أعمالها بعد الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا، وإن كانت بعض المدن الكبرى لا تزال تتوخى الحذر في خططها لإعادة فتح اقتصاداتها بصورة طبيعية.

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن تعافي سوق العمل لن يكون بنفس وتيرة البيانات الاقتصادية، وأن الأسوأ في بيانات البطالة ربما لم يأت بعد.

وقدم نحو 41 مليون شخص في الولايات المتحدة طلبات للحصول على إعانات بطالة منذ منتصف مارس، عندما بدأت جائحة كورونا تلقي بظلالها على الولايات المتحدة. وكان الأسبوع الأسوأ هو الأسبوع الأخير من شهر مارس، والذي شهد تسجيل نحو 6.8 مليون طلب إعانة بطالة.

وتشير البيانات إلى أن حوالي ربع القوى العاملة ما قبل الوباء قد فقدت أعمالها. وكان عدد العاملين في الولايات المتحدة قبل الجائحة يتجاوز 150 مليونا.

وزارة العمل الأمريكية واشنطن فقدان الوظائف الولايات المتحدة

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