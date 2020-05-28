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السودان: استشهاد ضابط في توغل مليشيات إثيوبية بالقضارف

05:10 م الخميس 28 مايو 2020
السودان: استشهاد ضابط في توغل مليشيات إثيوبية بالقضارف

الجيش السوداني

الخرطوم - أ ش أ

ذكرت وكالة السودان للانباء "سونا" أن الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف (شرق السودان)، شهدت توترا جديدا صباح اليوم، حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية، واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة "بركة نوريت" وقرية "الفرسان".

وأوضحت الوكالة أن الاعتداء تواصل ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر "بركة نورين"، ونجم عن التصدي للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

ووصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور في المنطقة للمعسكر في "بركة نوريت"، حيث تم التصدي ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

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