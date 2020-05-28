الصحة العالمية في أوروبا تحذر من تخفيض موازنات الصحة بعد كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

حث رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الدول الأوروبية على عدم خفض موازنات الصحة، في وقت تتجه فيه دول المنطقة نحو ركود اقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا :"في منظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق من أن الدول ستتعامل مع هذه الأزمة بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الركود الذي حدث قبل عشر سنوات."

ولفت إلى أنه في الفترة من "2008 و 2013 ، انخفض الإنفاق العام على الصحة بالنسبة للفرد في نحو نصف دول منطقتنا".

وتتألف المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية من 53 دولة.

وفقا للمنظمة، فإن الاحتياجات الصحية التي لم تتم تلبيتها خلال تلك الفترة ارتفعت في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

كد كلوج، خلال الإحاطة الأسبوعية التي قدمها عبر الإنترنت، أن جائحة كورونا أثرت على "الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر"، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في عمل غير رسمي والفقراء والأمهات العازبات.

وسجل إقليم أوروبا بمنظمة الصحة العالمية وحده نحو مليوني إصابة بكورونا، ما يمثل 38 % من الإجمالي العالمي للحالات.

وقال إن الإقليم سجل نحو نصف الوفيات العالمية لكورونا، بإجمالي أكثر من 175 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا 72% من إجمالي وفيات كورونا في إقليم أوروبا بمنظمة الصحة العالمية.