أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية تتخطى عتبة الـ80 ألف إصابة بفيروس كورونا

03:48 م الخميس 28 مايو 2020
السعودية تتخطى عتبة الـ80 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 441 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 80185 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 54553.

فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية وفيات كورونا

الخبر التالى:

الخطوط الجوية الكويتية تعلن الاستغناء عن 1500 موظف وافد بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5717575

    عدد المصابين

  • 2367777

    عدد المتعافين

  • 356213

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تزايدها بين المصريين.. الصحة العالمية تُعلق على شكاوى فقدان "الشم والتذوق"