السعودية تتخطى عتبة الـ80 ألف إصابة بفيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 441 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 80185 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 54553.