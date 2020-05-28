سوريون يعترضون مدرعات أمريكية ويرشقونها بالحجارة

(وكالات):

اعترض أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمال غربي بسوريا، اليوم الخميس، رتل آليات تابع للقوات الأمريكية وأجبروه على العودة باتجاه قواعده في المنطقة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأن "عددا من المدرعات الأمريكية حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر، لكن الأهالي تصدوا لها ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت".

ومنع حاجز للجيش السوري الأسبوع الماضي، رتلا عسكريا أمريكيا، من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي بشمال غربي الحسكة، وأجبروه على العودة.

وتصدى الأهالي في ريف الحسكة، بمؤازرة حواجز الجيش، لأرتال من آليات القوات الأمريكية في المنطقة، ومنعوها من إكمال مسيرها، وسط تزايد حالة الغضب والرفض لوجود قوات الولايات المتحدة على الأراضي السورية.